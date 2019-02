Die 19-jährige Maisie Williams verkörpert in Game of Thrones Arya Stark, die im Laufe der Serie zu einer krassen Kämpferin heranreift. Für ihre Fitness ernährt sich Williams besonders proteinreich - am liebsten mit Hähnchenfleisch. Beim Workout setzt sie auf einem anspruchsvollen Mix aus Gymnastik, Tanzen und Trampolin-Springen.