Nach dem Formel-1-Saisonfinale am Sonntag gibt es einen neuen dreifachen Weltmeister! Denn sowohl Sebastian Vettel als auch Fernando Alonso holten schon zweimal den Titel. Aber was muss passieren, damit der Hattrick zum "Vettrick" wird?

Vor dem letzten Rennen der Saison liegt Sebastian Vettel 13 Punkte vor seinem letzten verbliebenen Titel-Rivalen Fernando Alonso. Kann Vettel also schon die Beine hochlegen? Bloß nicht! Auf der Strecke in Brasilien kann alles passieren. Es droht ein Chaosrennen im Regen. Und im Nassen waren Alonso und Ferrari diese Saison richtig stark (Sieg in Sepang, Pole-Position in Hockenheim, Silverstone und ebenfalls Sepang jeweils im Regen). Deshalb fährt Vettel auch nicht auf Ergebnis, sondern voll auf Sieg: "Wir versuchen, unser Optimum rauszuholen. Das heißt: Wenn wir gewinnen können, dann werden wir es auch versuchen. Wir schauen nur auf uns, alles andere ist nicht in unserer Hand." In der Hand hält er dafür immer noch seinen komfortablen Vorsprung und ein starkes Auto, "das auf dieser Strecke immer gut gelaufen ist." Keine Panik also! Alles was er tun muss um den "Vettrick" perfekt zu machen: höchstens 13 Punkte weniger holen als Alonso.

Sebastian Vettel und Fernando Alsonso kämpfen um den WM-Titel © imago

Die WM-Möglichkeiten im Detail:

Vettel wird Weltmeister wenn…

… Alonso nicht mindestens 3. wird.

… er vor Alonso ins Ziel kommt.

… Alonso gewinnt und Vettel (mindestens) 4. wird (ALO: 285 Punkte, VET: 285 -> Anzahl der Saisonsiege entscheidet für Vettel

… Alonso 2. wird und Vettel (mindestens) als 7. ins Ziel kommt (ALO. 278 Punkte, VET: 279)

… Alonso als 3. finisht und Vettel mindestens 9. wird (ALO: 275 Punkte, VET: 275 -> Anzahl der Saisonsiege entscheidet für Vettel

