738 Spiele, 322 Tore. Raul hat Real Madrid geprägt. Die Fans feiern ihn als Vereins-Ikone, obwohl er am Ende seiner Karriere noch für Schalke 04 und in Katar bei Al-Sadd gespielt hat. Noch immer hat der Stürmer übrigens nicht genug: Er hat jetzt bei New York Cosmos unterschrieben.