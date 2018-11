Wakeboarden - Nichts für Anfänger! Diese rasante Wassersportart ist ein Mix aus Wasserski, Surfen und Snowboarden. Geübte Sportler schaffen mit ihrem Brett Loopings und meterhohe Sprüngen, dabei ist er mit Fußschlaufen auf dem knapp 1.50 cm langen und 50 cm breiten Brett gesichert. Während der Fahrt baut der Wakeboarder gezielt Druck auf, um sich so mit den Heckwellen des Motorbootes oder dem Zug der Seilbahn in die Luft katapultieren zu lassen. Bei Wettkämpfen in diesem Sport wird besonders auf die Kriterien technische Ausführung, Ausdruckskraft und Intensität geachtet. Unterschieden wird zusätzlich, ob das Brett von einem Motorboot oder einer Seilbahn über das Wasser gezogen wird. Ein Video zum Wakeboarden findet ihr hier.