Le Parkour – Die Welt aus einem anderen Blick Aus Frankreich kommt die Sportart Le Parkour. Ziel ist es, auf dem schnellsten und effizientesten Weg von A nach B zu kommen. Im Weg stehende oder auch bewegende Hindernisse müssen dabei überwunden werden, ähnlich einem Hürdenlauf. Die Strecken jedoch befinden sich nicht in der freien Natur, sondern im alltäglichen Großstadtdschungel. Bei Le Parkour gibt es so gut wie keine Einstiegshürden. Alles, was zunächst benötigt wird, sind ein paar Turnschuhe, lockere Kleidung und eine gesunde Selbsteinschätzung über die eigenen körperlichen Fähigkeiten. Ein Video zu Le Parkour findet ihr hier.