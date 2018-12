Lukas Podolski hat bei Arsenal London mal wieder sein Potenzial bewiesen. Im Liga-Spiel gegen Hull City glänzte der deutsche Nationalspieler und knipste einen Doppelpack! Und mit etwas Glück könnte der deutsche Nationalspieler am Montagabend einen weiteren Grund zum feiern haben: Seine alte Liebe, der 1. FC Köln, könnte im Heimspiel gegen den VfL Bochum vorzeitig den Aufstieg in die erste Bundesliga klar machen.

Lukas Podolski wechselte im Juli 2012 zum FC Arsenal, für eine Ablösesumme von 12.000.000 €. Zuvor spielte er – abgesehen von dem kleinen Intermezzo bei Bayern München – viele Jahre für den 1. FC Köln. Die Leibe für seinen Heimatverein ist bis heute ungebrochen. Oft sieht man Lukas Podolski noch als Zuschauer Spielen des FC, meist twittert er selbst Bilder aus dem Stadion. Für Podolski dürfte, sollte der FC Köln den Wiederaufstieg packen, ein kleiner Fan-Traum in Erfüllung gehen.

Poldis Karriere in der Nationalelf

Seit der U 15 spielt Podolski bereits in der DFB-Auswahl. Damals musste er sich zwischen seinem Heimatland Polen und Deutschland entscheiden. Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feierte der Angreifer am 6. Juni 2004. Er kam in der 74. Minute für Fredi Bobic. Das Spiel gegen Ungarn fand in Kaiserslautern statt und ging mit 0:2 verloren. Sein erstes Tor markierte Prinz-Poldi am 21. Dezember 2004 beim 5:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Thailand. Damals war er 19 Jahre, 6 Monate und 17 Tage alt. Acht Jahre später zählt der Neu-Londoner nun mit 112 Länderspielen und 46 Hütten zu den erfahrensten Spielern im deutschen Team.

Steckbrief:

© imago

Vollständiger Name: Lukas Josef Podolski

Spitzname: Poldi und Prinz Poldi – in Anspielung auf die Kölner Karnevalstradition

Geburtstag: 4. Juni 1985

Geburtsort: Gliwice, Polen

Größe: 182 cm

Position: Angriff, offensives Mittelfeld

Fuß: links

Marktwert: ca. 25 Millionen €

Familienstand: seit 2011 verheiratet mit Monika

Kinder: Sohn Louis, geb. 2008