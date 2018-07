Lukaku als Lewandowski-Ersatz von Chelsea zu Borussia Dortmund?

Falls Robert Lewandowski den BVB wirklich zum Sommer verlässt, wird dringend Ersatz auf der Stürmer-Position benötigt! Romelu Lukaku könnte ein geeigneter Nachfolger der polnischen Torgranate sein!

Romelu Lukaku fände einen Wechsel zu Borussia Dortmund nicht abwegig: „Dortmund wäre eine gute Wahl, zumal der Club auch im nächsten Jahr die Champions League gewinnen kann“,verrät er im Interview mit der belgischen Fußballseite „walfoot.be“.

Eigentlich steht er beim FC Chelsea unter Vertrag, ist jedoch seit 2012 an West Bromwich Albion verliehen, wo er auch ziemlich erfolgreich zum Einsatz kommt. Aber: Ende Juni wird er zu Chelsea zurückkehren müssen – und dort wird er sicher nicht die erste Wahl im Sturm sein! Ein Wechsel zu einem anderen Klub wäre also wahrscheinlich, wie auch der Spieler bestätigt: „Ich will mich weiterentwickeln und dafür brauche ich Spielminuten in der nächsten Saison.“

Und entwicklungsfähig ist er mit seinen jungen 20 Jahren noch!

Der gebürtige Belgier ist ein riesiger, massiver Typ – unglaublich kräftig und trotzdem unglaublich schnell – er gilt schon als der neue Didier Drogba. Dazu ist er technisch und spielerisch stark (7 Assists 2012/13) und natürlich mit einem krassen Torriecher ausgestattet (17 Tore in der Premier League).

Er würde perfekt zu Dortmund passen, da er Robert Lewandowski mit seinem Mega-Körper vor allem physisch ersetzen kann!

Und: Mit erst 16 Jahren, 9 Monaten und 21 Tagen gab [search]Romelu Lukaku[/search] sein Debüt in der belgischen Nationalmannschaft! Zum Vergleich: Dortmunds Nuri Sahin war mit 16 Jahren, 11 Monaten und einem Tag jüngster Bundesliga-Debütant.

Könnte da also zwischen dem FC Chelsea und Borussia Dortmund ein Stürmer-Tausch stattfinden? Der FC Chelsea ist nämlich schon länger an Robert Lewandowski dran!

Steckbrief von Romelu Lukaku

Geburtsdatum: 13.05.1993

Geburtsort: Antwerpen

Alter: 20

Größe: 1,91 Meter

Nationalität: Belgien / Kongo DR

Position: Sturm - Mittelstürmer

Fuß: links

Marktwert: ca. 19 Millionen Euro