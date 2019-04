Der Deutsche Meister musste dagegen in Hamburg Punkte liegen lassen. Borussia Dortmund verliert in einer spannenden Partie gegen den HSV mit 3:2. Die besseren Chancen hatten dabei ganz klar die Gelben, die immer wieder an Keeper Rene Adler scheiterten! Die erste Saison-Niederlage beschert ihnen mit 7 Punkten vorerst den vierten Rang. Allerdings hat das Team von Coach Kloppo schon jetzt fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern.