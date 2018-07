Keine vier Minuten dauert es, bis Bayern Superstar Javi Martinez gegen Hannover einnetzt – der Spanier verwandelt einen Eckstoß mittels astreinem Fallrückzieher zur 1:0 Führung. Das ist Martinez' erstes Tor im Bayern Trikot!!

Endlich knipst er! Der 40-Mio-Euro Neuzugang beim FC Bayern München knipst mit einem spektakulären Fallrückzieher seine erste Hütte für den FC Bayern: 3. Spielminute, Ecke, Bastian Schweinsteiger führt aus, Martinez hebt ab, lässt sich zurückfallen und zieht ab! Javi Martinez verwandelt in allerbester Torjäger Manier eiskalt per Fallrückzieher! Doch: Bis hierher war es ein weiter Weg für den spanischen Mittelfeld-Routinier!

Javi Martinez' Karriere

Martinez beginnt seine Profi-Karriere 2006 bei Athletico Bilbao. Die Basken holen ihn für 6 Millionen Ablöse vom CA Osasuna – ohne dass der Spanier zuvor auch nur ein einziges Erstliga-Spiel bestritten hätte. Dennoch wird er sofort zum Stammspieler, macht aus dem zentralen Mittelfeld heraus drei Hütten in 35 Einsätzen. Eine Leistung, die "der Schöne aus dem Norden" in den folgenden Spielzeiten bestätigt. Klar, dass Bilbao ihn nur ungern ziehen lässt – sein Vertrag wäre regulär noch bis 2016 gelaufen. Aber es ist seit jeher Javis größte Wunsch, für den FC Bayern München auf das Feld zu laufen – seit 13 Jahren träumt er von den großen internationalen Erfolgen mit dem deutschen Rekordmeister. Und seit Ende August die Tinte auf seinem Vertrag in München getrocknet ist träumte er von seiner ersten Hütte im Bayern-Trikot – ein Traum, der gestern in Erfüllung ging! Eine Augenweide diese geniale Hütte!

In München fühlt sich der Spanier übrigen pudelwohl kürzlich hat auch Martinez Freundin Maria Imizcoz eine Model-Job in der bayrischen Hauptstadt angenommen. Model-Qualitäten bringt der 24-Jährige aber auch selber mit: Javi Martinez präsentiert eine Unterwäsche-Kollektion! Checkt die Pics!

Javi Martinez Steckbrief

Name: Javier Martínez Aginaga

Geburtsdatum: 02.09.1988

Alter: 24

Geburtsort: Estella-Lizarra, Spanien

Größe: 1,90 m

Gewicht: 81 kg

Schuhgröße: 10,5

Nationalität: Spanien

Position: Mittelfeld – Defensives Mittelfeld

Spielfuß: rechts

Marktwert: 32.000.000 €

Bei Bayern seit: 29. August 2012

Vertragslaufzeit: 30. Juni 2017

Vorherige Vereine: CA Osasuna, Athletic Bilbao

Sitz in der Kabine neben: Daniel van Buyten und Claudio Pizarro

Schulabschluss: Abitur

Hobbys: Basketball, Kino, Musik, Freunde treffen

Lieblingsgericht: Arroz a la cubana (Reis mit Tomatensoße, Spiegelei und gebratener Banane)