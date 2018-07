Ivica Olić ist zurück! In der Champions-League-Partie gegen Olympique Marseille behauptet sich der Kroate in der Startelf – und ballert Bayern mit zwei Hütten ins Halbfinale der Königsklasse. Im Schatten von Torjäger Mario Gómez ist der kroatische Nationalstürmer aber in der vergangenen Saison nicht wirklich glücklich geworden – sein Vertrag an der Isar endet diesen Sommer. Stürmt der 32-Jährige in der nächsten Bundesligaspielzeit für den Vf Wolfsburg?

Transfer: Hoffen auf eine Entscheidung im April!

