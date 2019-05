Heiße Fotos gab es von CR7 mit dem indischen Model Bipasha Basu. Die indische Schauspielerin vergnügte sich mit dem Portugiesen in einem Club und tanzte mit ihm bis in den Morgen. Auf einem Foto schaut es sogar so aus, als ob sich die beiden küssen würden. Eine von vielen Affairen von CR7. Das krasse an dieser: Bipasha Basu hatte zu diesem Zeitpunkt einen Freund – den indischen Schauspieler John Abraham.