5. Aufsteiger Hertha BSC feiert mit zwei Siegen und einem Unentschieden den erfolgreichsten Start in die Bundesligasaison in der gesamten Vereinsgeschichte. In der 74. Minute entscheidet Adrian Ramos das Spiel gegen den Hamburger SV. Der HSV hingegen schwächelt und verdankt Keeper Rene Adler, dass das Spiel nicht anders ausgeht.