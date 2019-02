Fernando Torres hat es schwer unter dem neuen Trainer Jose Mourinho. Der 29-Jährige, der bei Chelsea ohnehin nie die Leistungen bringen konnte, die von ihm erwartet wurden, kam an den vergangenen fünf Spieltagen nur 154 Minuten zum Einsatz, stand einmal gar nicht im Kader. Auch am letzten Spieltag gegen den FC Fulham wird der Stürmer erst in der 64. Minute eingewechselt. Die Tore machen andere: Oscar und John Obi Mikel schießen die „Blues“ mit 2:0 zum Sieg.