Wolfsburg mit glücklichem Sieg in Augsburg. Nachdem Augsburg mutig in die Partie startete und nach zehn Minuten in Führung ging, schien Wolfsburg völlig von der der Rolle zu sein. Doch dann fingen sich die Gäste wieder und drehten die Partie. Ein Unentschieden hätten die Augsburger allerdings eher verdient gehabt.