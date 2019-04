Schrecksekunde für die Bayern! Shawn Parker brachte Mainz kurz vor der Pause in Führung. Insgesamt war Bayern allerdings standesgemäß überlegen und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit und schoss Mainz am Ende deutlich mit 4:1 zurück nach Hessen. Überragender Mann der Partie war Mario Götze. Der Neu-Bayer wirbelte wie verrückt und bereitete 2 Tore selbst vor. München hat jetzt seit 34 Pflichtspielen nicht mehr verloren!