Auch Tabellen-Schlusslicht Braunschweig durfte am Samstag jubeln. Zum Sieg gegen die Schalker reichte es aber trotzdem nicht. Obwohl die Braunschweiger zweimal in Führung gingen, drehten die insgesamt schwachen Schalker die Partie noch und erzielten in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2. Braunschweig zeigt aber immer mehr, dass sie in der [tag]Bundesliga[/tag] so langsam ankommen.