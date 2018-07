Fifa 15: Demo-Termin steht

Im September ist es schon wieder so weit: Das neue FIFA kommt raus. Wir haben alle News für euch! Checkt hier den ersten Trailer des neuen FIFA 15 ab!

Endlich wurde der Termin für die FIFA 15 Demo bekanntgegeben! Die Testversion von EA Sports lässt sich laut "fifaautoteam.com" am 9. September für PC, Xbox One und Xbox360 herunterladen. Playstation-Fans müssen sich demnach einen Tag länger gedulden: Die FIFA-15-Demo für die PS4 und PS3 gibt es am 10. September zum Download. In der Demo lassen sich dann Partien mit Teams wie Borussia Dortmund, FC Barcelona, und FC Liverpool zocken!

Demo mit FUT und Anstoß

In der Demoversion von FIFA 15 sollen sich dann die Spielmodi Ultimate Team (FUT) und Anstoß testen lassen. So sind beispielsweise Matches über drei Minuten im Liverpooler Stadion "Anfield Road" möglich! Diese acht Mannschaften sollen bei der Demo verfügbar sein: Borussia Dortmund, FC Barcelona, Boca Juniors, Chelsea London, Liverpool FC, Manchester City, SSC Neapel und Paris Saint-Germain. Bei der Ultimate-Variante sollen verschiedene Beispielteams zur Verfügung stehen, um die neuen Tools und Features ausprobieren zu können.

Das neue FIFA 15 wirft seine Schatten voraus! Jetzt hat EA Sports erstmals mitgeteilt, wie das neue Gameplay für mehr Realität sorgen soll. Mit der "Total Ball Control" soll es bei FIFA 15 eine "völlig neuartige Reaktivität und Kontrolle" geben. "Die Spieler können den Ball im Sprint und in hart umkämpften Situationen besser kontrollieren", beschreiben es die Entwickler. Auch die Balance bei schnellen Bewegungen im Ballbesitz und bei Reaktionen sei dadurch verbessert. Ebenfalls neu sind die "Man-to-Man Battles". "Wenn das Timing stimmt, führen Grätschen jetzt zu direkter Balleroberung durch den Verteidiger. Die Spieler erarbeiten sich mit vollem Körpereinsatz den Ballbesitz und verteidigen ihn. Das Full Body Defending, die Schubs- und Zerr-Mechanik und auch das Ziehen am Trikot versetzen die Fans mitten in die nervenaufreibende Action", nennt es EA Sports. Doch damit nicht genug!

FIFA 15: Noch realistischer!

Durch die "Real Ball Physics" und die "Team Tactics" haben die Spieler bei FIFA 15 ganz neue Möglichkeiten. "Bei jedem Dribbling, jeder Ballberührung, jedem Pass, jedem Schuss und jedem Abpraller wird die Flugbahn des Balls authentisch abgebildet", beschreibt es EA Sports. Durch neue Taktikmöglichkeiten kann der Spieler noch besser auf die jeweilige Situation eingehen. "Je nach Spielstand kann man alles nach vorne werfen, oder den sogenannten 'Bus am 16er parken'". Natürlich wird auch die Grafik noch besser! "In den Gesichtern ist bislang ungeahnte Detailtiefe zu sehen, neue Körper- und Charaktermodelle ergeben wuchtige und athletische Spieler", verspricht EA Sports. Zudem sind erstmals alle 20 Stadien der englischen Premier League komplett im Spiel integriert.

FIFA 15: Modus gestrichen

Allerdings wird bei FIFA 15 auch ein altbekannter Modus gestrichen. Für die PS3 und der Xbox 360 wird es nicht mehr den Pro-Club-Modus, der 11-gegen-11-Matches möglich macht, geben. Folgende Spielmodi gibt es bei FIFA 15 auf PS3 und Xbox 360: FIFA Ultimate Team, Karrieremodus, EA SPORTS Football Club, Turniermodus, Online-Saison, Online-Freundschaftsspiele, Koop-Saisons, Skill-Spiele, Anstoß, Learn-to-Play (Grundlagen) und Trainingsarena.