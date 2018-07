EM-Teamcheck Griechenland

Wie vermutet: Ein Fußball-Feuerwerk war von den Griechen wieder mal nicht zu erwarten. Aber mit ihrer starken Abwehr können sie der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale das Leben schwer machen – auch dank zweier Bundesliga-Stars.

Wenn bei einer Europameisterschaft ein Spiel mit der griechischen Nationalmannschaft auf dem Programm steht, schauen auch die größten Fußball-Liebhaber – die griechischen Fans mal ausgenommen – oft weg. Denn: Partien mit Griechenland-­Beteiligung boten in der Vergangenheit meist öden Ergebnis-Fußball. Und auch 2012 ist das nicht anders. ­Trainer Fernando Santos sagt hinsichtlich seiner Auswahl für den Kader: "Taktische Fähigkeiten sind mir am wichtigsten. Technische ­Qualitäten stehen erst an zweiter ­Stelle!" Und nach dem Testspiel ­gegen ­Belgien am 29. Februar 2012 (1:1) stellte er fest: "Es war offensichtlich, dass wir ein ­Problem mit ­unserem ­Offensivspiel haben." Das war in den Gruppenspielen der Griechen ebenfalls zu sehen. Drei Tore in drei Spielen sind schon sehr wenig. Das Weiterkommen Griechenlands ist schon eine Sensation.

Einfaches Erfolgsrezept:

Konstantinos Katsouranis muss die Griechen gegen Deutschland anführen © imago

Doch trotz der Offensivschwäche des Europameisters von 2004 wird sich die deutsche Elf nicht besonders auf das Aufeinandertreffen bei der EURO freuen. Auch in der Quali ­rissen sie nämlich im Angriff ­keine ­Bäume aus. 14 Mal trafen die Griechen in zehn Spielen ins ­Schwarze – eine mäßige Ausbeute! Aber: Trotzdem wurden sie Gruppen­erster, ließen die stärker eingeschätzten Kroaten hinter sich. Das Erfolgsrezept von Coach Santos ist einfach: "Das Piratenschiff" vermeidet das ­Risiko, lässt den ­Gegner das Spiel machen – und stellt sich ihm mit einem massiven Abwehr­bollwerk entgegen. Fünf ­Gegentore waren der viertbeste Wert in der EM-Quali (Deutschland und Spanien ­etwa ­kassierten sieben ­beziehungsweise sechs). "Wir setzen auf taktisches Verständnis, Teamgeist und Erfahrung in wichtigen Spielen", ­erläutert Santos die Stärken seines Teams. ­Das garantieren ­einerseits die "alten Hasen" , ­allen voran Kapitän Georgios ­Karagounis (35) und ­Konstantinos Katsouranis (32). Mit ­ihrer ­Erfahrung von zusammen über 200 Länderspielen verleihen sie der Elf die nötige Stabilität – und sorgen schon im Mittelfeld dafür, dass der ­Gegner kaum Räume hat. Gegen Deutschland gibt es hier aber ein Problem, denn Karagounis ist für's Viertelfinale wegen zweier gelben Karten aus der Vorrunde gesperrt.

Hoffnungsträger aus der Bundesliga:

Sokratis Papastathopoulos verteidigt knallhart – hier gegen Alexander Kerschakow © imago

Auf der ­anderen Seite werfen in der Abwehr-Viererkette zwei Top-Youngster ihre Kampfkraft ins Rennen: Kyriakos ­Papadopoulos vom [search:schalke]FC Schalke 04[/search] und Sokratis Papastathopoulos von Werder Bremen. "Unser Ziel ist es, erst mal die Gruppenphase zu über­stehen. Dann schauen wir weiter", sagt Sokratis zu den Aussichten ­seines Teams. Die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Turnier ruhen unter anderem auf ­Papadopoulos, der erst am 4. Juni 2011 sein Debüt im Nationalteam gab. In ­seinen vier Quali-Einsätzen traf er ­sogar zwei Mal selbst ins Netz.

Griechenlands Taktik:

Defensives 4-3-3: Auf dem Papier sieht die Taktik der Griechen ­offensiv aus: drei Stürmer bieten sie auf. Aber: Das Team ist extrem ­defensiv gestaffelt. Die Angriffsreihe attackiert ziemlich weit hinten.

Ein "Sechser": Die zweikampfstarken Katsouranis und Karagounis beackern die Seiten, Tziolis sichert als einziger "Sechser" direkt vor der Abwehr ab.

Kompakte Viererkette: Die eisenharten Innen­verteidiger Papadopoulos und Sokratis räumen alles weg. ­Während "Papa" speziell bei Standards auch mit nach vorne geht, bleiben die Außenverteidiger meist stur hinten.