Titelverteidiger Spanien absolvierte am Mittwoch vor 300 Fans das erste Training in der polnischen Ortschaft Gniewino. Ihre Chance nach dem Gewinn der EM und WM nun auch noch ihren Titel zu verteidigen, schätzen die Spanier eher gering ein. "Der Beweis liegt ja auf der Hand: Das, was wir uns vorgenommen haben, hat noch niemand erreicht", sagte Nationaltrainer Vicente del Bosque.