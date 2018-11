EM-News – Täglich neu!

In der Gruppe C trafen Italien und Kroation aufeinander und trennten sich mit einem 1:1. Damit nimmt der Weltmeister von 2006 aus zwei Spielen gerademal 2 Punkte mit und muss um den Einzug ins Viertelfinale zittern. Während Kroation nach dem Sieg gegen Irland, ebenso wie Titelverteidiger Spanien, nun insgesamt 4 Punkte auf dem Konto hat, muss Favorit Italien am Montag punkten. Dabei können die Italiener das Weiterkommen nur noch bedingt beeinflussen, denn jedes Remis ab der Höhe von 2:2 bringt die Kroaten und die Spanier weiter. Droht unseren Nachbarn das frühe EM-Aus?