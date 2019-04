Dwayne "The Rock" Johnson hat sich als Fan vom FC Liverpool geoutet! Der Schauspieler und früherer Wrestler hat dieses Bild bei Instagram hochgeladen. Dazu schrieb der 42-Jährige: "You'll never Rock alone, ähm, ich meine walk alone... Großartige Geschichte hinter diesem Song, der 1945 als Stück für das Rodgers und Hammerstein Musical 'Carousel' geschrieben wurde." Der Schriftzug ist übrigens auf dem Vereinsgelände des Premier-League-Klubs zu sehen.