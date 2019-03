Hand auf’s Herz: Jeder liebt Zlatan Ibrahimovic, oder? Der Superstar von Paris St. Germain müsste erfunden werden, wenn es ihn noch nicht gibt. Auch wenn er langsam in die Jahre kommt, an Klasse hat der Schwede nicht verloren. Er ist einer der besten Stürmer in der Welt! Zudem ist er ein Typ, den der Fußball braucht.