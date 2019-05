Die Bundesliga nach dem 7. Spieltag!

Schalke verspielte trotz 1:3 Führung noch den Sieg in Hoffenheim und musste mit einem 3:3 Unentschieden nach Hause fahren. Nach starkem Beginn der "Königsblauen" und Toren durch Boateng, Matip und Höger ließen sie die Hoffenheimer zurück ins Spiel und so schafften die den Ausgleich schon in der 61. Minute und hätten sogar fast noch den Siegtreffer erzielt. Schalke muss in den nächsten Spielen mehr Konstanz zeigen, wenn sie ihren eigenen Ansprüchen in der Liga gerecht werden wollen.