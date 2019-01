Leverkusen siegte gegen Hannover 2:0 und bleibt dran an Dortmund und den Bayern. Herrausragender Spieler war wieder einmal Sidney Sam. Der Leverkusener erzielte das 2:0 mit einem wunderschönen Außenrist-Traumtor und traf damit bisher in allen Heimspielen der Werkself. Hannover verpasst es, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.