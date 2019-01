In einer teilweise langweiligen Begegnung hat sich der FC Augsburg mit 3:0 bei Preußen Münster durchgesetzt. Die Augsburger waren zwar über die gesamte Partie das bessere Team, ruhten sich aber phasenweise darauf aus. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Tobias Werner trotz Turban per Kopf das 1:0. In der zweiten Hälfte drehte der FCA mehr auf, machte dann durch Werner und Sascha Mölders den 3:0-Auswärtssieg perfekt.