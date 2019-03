Richtig glücklich werden die beiden Deutschen in der Premier League momentan nicht. Lukas Podolski, der zuletzt wegen einer Sprunggelekverletzung ausfiel, musste gegen Swansea die Bank drücken. Via Twitter verkündete der Ex-Kölner allerdings wieder rechtzeitig für den Einsatz in der Nationalmannschaft fit zu sein. Spurs-Neuzugang Lewis Holtby kam ebenfalls am Wochenende nicht zum Einsatz: Bei der 0:1-Niederlage von Tottenham blieb ihm nur die Reservistenrolle.