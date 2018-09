Am Freitagabend feierte Meister Borussia Dortmund einen 3:0-Erfolg über den 1. FC Nürnberg und bleibt damit auf Champions League Kurs. Jakub Blaszczykowski war dabei der "Man of the Match" und schnürte ein Doppelpack. Zunächst verwandelte er einen Strafstoß, dem ein vermeintliches Foul von Timo Gebhart an Lukasz Piszczek vorausging. Kurz darauf markierte der Pole nach Vorarbeit von Marco Reus das 2:0. Den Endstand machte dann Robert Lewandowski kurz vor Schluss.