Das ist Reals Jese Rodriguez Eigengewächs

Im Pokal-Halbfinale gestern Abend hat Reals Eigengewächs Jese Rodriguez wieder zugeschlagen. Gegen Atletico erzielte er beim 3:0-Hinspiel-Erfolg einen Treffer, die anderen beiden Tore legte sich der Stadtrivale selbst ins Nest. Jese ist in Madrid der neue Hoffnungsträger und hat das Potenzial zum Fan-Liebling. Nicht nur weil er Tore schießt, sondern weil er aus der eigenen Jugend kommt!

Das könnte eine Bilderbuch-Karriere werden. Jese Rodriguez ist ein talentierter Angreifer, dem "Talent und Charakter" nachgesagt wird. Was ihn aber von anderen Spielern bei Real Madrid unterscheidet: Er kommt aus der eigenen Jugend, wurde nicht für viele Millionen der Konkurrenz weggekauft.

Und genau das macht ihn bei den spanischen Fans so beliebt. Einer, mit dem man sich identifizieren kann, einer von ihnen. Wenn es so weitergeht, steht der großen Karriere nicht mehr viel im Wege. Angel di Maria lobte Jese gestern Abend: "Er entwickelt sich wirklich toll und kann einmal ein ganz Großer werden." Vielleicht so einer wie Raul. Ein Top-Stürmer, den die Massen verehren.

Jese Rodriguez' Kariere

Jese wird 1993 in Las Palmas auf Gran Canaria geboren. Dort beginnt er auch Fußball zu spielen, bevor er 2007 mit 14 Jahren in die Nachwuchsabteilung von Real Madrid wechselt. Nach starken Leistungen in der A-Jugend feiert er als 17-Jähriger sein Debüt in Reals zweiter Mannschaft, deren Kader er seit der Saison 2011/12 angehört.

Am 13. Dezember 2011 macht er im Pokal sein erstes Spiel für die Erstvertretung der Königlichen. Überwiegend kommt er aber noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, wo 2012/13 einen neuen Torrekord (22) aufstellt. In der Spielzeit 2013/14 rückt Jese endgültig in den Kader der ersten Mannschaft auf und erzielt am 26.10.13 sein erstes Tor. Und das ausgerechnet gegen den großen Rivalen aus Barcelona.

Steckbrief Jese Rodriguez

© imago

Name im Heimatland: Jesé Rodríguez Ruiz

Geburtsdatum: 26.02.1993

Geburtsort: Las Palmas de Gran Canaria

Alter: 20

Größe: 1,78 m

Nationalität: Spanien

Position: Sturm

Fuß: rechts

Marktwert: 15.000.000 €