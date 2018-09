Ganz anders sehen die Dinge bei Toni Kroos und Stéphane Mbia aus: Die beiden Mittelfeldspieler stehen nicht wirklich in Konkurrenz, denn Toni Kroos trifft in dieser Saison gleich zweimal, liefert 2 Vorlagen und hat in 7 Einsätzen ganze 613 Minuten gespielt. Stéphane Mbia hingegen durfte gerade mal 165 Minuten in 3 Einsätzen aufs Spielfeld. Bei so einem starkem Spieler wie Kroos verdient der FC Bayern den Punkt. 5:2