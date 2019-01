Auch keine leichte Aufgabe hat Borussia Dortmund zugelost bekommen. Für Reus, Götze und Co. geht es gegen Schachtar Donezk. Die Ukrainer sind nicht zu unterschätzen. In der Vorrunde kickten sie Titelverteidiger Chelsea London aus dem Turnier! Wenn der BVB aber so spielt wie in der Gruppenphase gegen Real Madrid, ManCity und Ajax, dann sollte Donezk auch zu schlagen sein!