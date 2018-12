Die Pässe von Höwedes kommen immerhin in 80% der Fälle an. Zudem erzielte er in der BL-Hinrunde gegen Mainz einen Treffer per Kopf! In Punkto Torgefährlichkeit hat Schalkes Innenverteidiger die Nase vorn. PUNKT FÜR SCHALKE: 1:1! Wie denkt ihr darüber? Postet direkt hier eure Kommentare!