Balotelli: Zurück zur Ex-Freundin?

Was geht denn da liebestechnisch ab? Sind Milan-Star Mario Balotelli und seine Ex-Freundin Fanny Neguesha wieder ein Paar? Das könnte man annehmen, wenn man sich die neuesten Twitter-Pics von "Balo" anschaut, denn: Auf dem krassen neuen Nike-Schuh Hypervenom, den neben Super-Mario auch Neu-Barca-Star Neymar trägt, steht neben seinem eigenen Namen auch der von Fanny. Ein blöder Zufall, weil die Produktion des Schuhs schon lief, als es in der Liebe auch noch lief, oder ein Zeichen für ein Liebes-Comeback?

Balo twitterte Bilder von seinem neuen Nike-Schuh, dem Hypervenom, aber steckt hinter der Schuh-Show noch eine ganze Menge mehr? Super-Mario und Fanny Neguesha waren seit der Vorweihnachtszeit 2012 ein Paar und lernten sich noch zu seiner Zeit bei Manchester City kennen. Nach Marios Wechsel zum AC Mailand sah man Freundin Fanny auch öfter auf der Tribüne bei Milan-Heimspielen im San-Siro-Stadion. Das Glück schien perfekt, Balo schwärmte öffentlich von Fanny und sprach sogar davon, dass er mit ihr "sein ganzes Leben verbringen" könnte.

Die Bilder von Balotellis neuem Hypervenom: Auf Bild 1 steht neben seinem Namen auch der von Fanny. © twitter / @FinallyMario

Dann folgten allerdings auch wieder andere Töne vom Star-Stürmer, der Deutschland bei der EM 2012 im Alleingang abgeschossen hatte. Vor dem CL-Halbfinale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid lobte Super-Mario eine ungewöhnliche "Sieg-Prämie" für die Real-Stars aus. Nach der Pleite für Real im Hinspiel bot Balo den Stars um Ronaldo und Co. an, dass sie alle mit Freundin Fanny schlafen dürften, wenn sie noch das Cl-Finale packen sollten – krass!!!

Ob Mario Fanny damit provozieren wollte damit sie ihn verlässt? Könnte schon sein, denn kurz darauf wurde das Ende der Beziehung zwischen dem Stürmer und dem belgischen Modell öffentlich – nur Zufall oder hatte es Balo drauf angelegt? Jedenfalls herrschte zwischen den beiden erst einmal Funkstille. Versuchen die beiden es jetzt wieder miteinander? Das Liebescomeback bei Balo und Fanny deutet sich an, zumindest von Seiten des Milan-Stars, denn: Nicht nur der neue Balo-Schuh deutet darauf hin, sondern auch das, was der Milan-Star kurz zuvor via Twitter verbreitete: "Ich liebe dich", twitterte er über einem Bild von Fanny.

Balotellis Tweet: Diese Botschaft ist wohl eindeutig. © twitter / @FinallyMario

Meint er es ernst? Mario legt per Twitter nach

Gute Nacht zusammen, ich liebe dich Baby: Marios Tweet für Fanny. © twitter / @FinallyMario

Nur eine Tag nach dem ersten Liebes-Tweet für Fanny legte Super-Mario gleich mal nach: Wieder twitterte der Stürmer ein Bild von Fanny und wieder war die Message klar: "Ich liebe dich, Baby", schrieb Super-Mario zu dem Bild, das seine (Ex-) Freundin zeigt. Balotelli ist also eindeutig auf Versöhnungskurs, doch wie sieht es bei Fanny aus? Kehrt sie zu Mario zurück?

Mehr über die irren Aktionen und News zu Super-Mario:

Balotelli wehrt sich gegen Drogen-Gerüchte!

Skandal: Mario Balotelli erneut beleidigt

Balotelli: Mit dem Ferrari auf die Kartbahn

Witzig: Muntari zeigt Kumpel Balotelli die gelbe Karte