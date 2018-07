Aufsteiger-Duell

Im Freitagsspiel der Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger. Fortuna Düsseldorf empfängt das Überraschungsteam der Hinrunde, Eintracht Frankfurt. Dabei kommt es auch zum Knipser-Duell zwischen Robbie Kruse und Alexander Meier.

Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf starteten stark in die Saison. Die beiden Aufsteiger brachen sogar Rekorde: Frankfurt war der einzige Aufsteiger, der jemals die ersten vier Saisonspiele gewann. Düsseldorf blieb in den ersten fünf Spielen der Saison ohne Gegentor – das gelang einem Aufsteiger noch nie. Die Fortuna konnte die starken Leistungen aber nicht halten und verlor vier Spiele in Folge. Die Eintracht hingegen blieb konstant und war lange Zeit Bayern-Verfolger Nummer eins. Mittlerweile hat sich das Blatt gedreht: Düsseldorf hat sich wieder gefangen und hat von den letzten vier Spielen nur ein einziges verloren. Frankfurt ist nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen auf Rang fünf der Tabelle abgerutscht.

Alex Meier vs. Robbie Kruse

© imago

© imago

Im Spiel der Austeiger kommt es auch zum Duell ihrer beiden Super-Knipser: Fortunas Robbie Kruse war an den letzten fünf Toren seiner Mannschaft direkt beteiligt und ist Düsseldorfs Top-Scorer. Sogar noch erfolgreicher ist Frankfurts Alex Meier. Der stämmige Stürmer trifft am laufenden Band - er führt zusammen mit Bayerns Mario Mandzukic und Dortmunds Robert Lewandowski die Torjäger-Liste an!