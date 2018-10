6.06.2012 (Miejski, Breslau): Am dritten Spieltag in Gruppe A treten Tschechien und Polen gegeneinander an. Der Wolfsburger Petr Jiracek schießt die Tschechen in der 72. Minute zum 1:0-Sieg über den Gastgeber, der vorzeitig aus dem Turnier ausscheidet.