Samuel Eto’o steht momentan ohne Verein da. Der Stürmer war in der vergangenen Saison noch in Diensten des FC Chelsea. Vieles deutet darauf hin, dass der Kameruner auch auf der Insel bleibt. Der FC Liverpool soll Eto’o als „Notlösung“ in der Hinterhand haben. Eigentlich sucht der Klub noch einen Weltklasse-Stürmer mit Perspektive. Doch wenn bis Ende August kein Angreifer gefunden wird, könnte der Routinier in Liverpool unterschreiben.