Sport-BH: Darauf solltest du achten

Wer regelmäßig Sport treibt, würde vermutlich niemals freiwillig auf einen qualitativ hochwertigen Sport-BH verzichten. Mit einem „normalen“ BH kommt man beim Joggen, Radfahren, Zumba und Co. nämlich nicht weit! Denn zum einen verrutschen die Brüste in einem normalen BH in Bewegung, was sich super unangenehm anfühlt, und zum anderen saugt sich der BH schnell mit Schweiß voll. Alles andere als ideal für eine ausgiebige Sport-Session! Keinen BH zu tragen, ist definitiv auch keine Lösung. Das verursacht Schmerzen im Brustgewebe und führt langfrisitg sogar dazu, dass das Bindegewebe nachlässt und deine Brüste erschlaffen. Übrigens gilt das nicht nur für große Körbchengrößen, sondern auch für kleine. Wenn du hängende Brüste und Haltungsschäden vermeiden möchtest, solltest du dir also auf jeden Fall einen guten Sport-BH mit tollem Tragekomfort zulegen! Wir verraten dir, wie du den perfekten Sport-BH findest und worauf du beim Kauf unbedingt achten solltest.

Sport-BH: Das ist wichtig!

1. Größe

Kennst du deine BH-Größe? Das ist nämlich der erste Schritt, wenn es darum geht, den passenden Sport-BH zu finden. Viele Mädchen und Frauen kaufen nämlich BHs, ohne ihre tatsächliche Größe zu wissen. Das kann dazu führen, dass der BH nicht richtig sitzt, was auf Dauer total ungesund ist. Einmal im Jahr solltest du dich also von einer geschulten Verkaufskraft ausmessen lassen, die dir dabei hilft, deine BH-Größe herauszufinden. Diese variiert im Laufe deines Lebens und sollte deshalb immer wieder neu ermittelt werden. Falls du deine BH-Größe lieber selbst berechnen möchtest, findest du hier eine ausführliche Anleitung. Erst wenn du deine Größe für „normale“ BHs kennst, weißt du ungefähr, in welcher Größe du deinen Sport-BH kaufen solltest. Und bei keinem BH ist die richtige Größe so wichtig wie bei ihm, schließlich minimiert er die Brustbewegungen beim Sport um bis zu 70 Prozent. Aber Vorsicht, nicht immer ist deine BH-Größe auch die perfekte Größe für deinen Sport-BH. Deshalb gilt: Den Sport-BH vor dem Kauf anprobieren (siehe Punkt 4)!

2. Anforderungen

Bevor du dich jetzt ins Shopping-Vergnügen stürzt, noch eine weitere wichtige Frage: Für hauptsächlich welche Sportart benötigst du deinen BH? Mach dir vorab bewusst, dass ein Sport-BH beispielsweise beim Yoga weniger „zu tun“ hat als beim Joggen! Inzwischen gibt es für wirklich jede Sportart das passende Modell. Bei Sportarten, in denen deine Brust wirklich viel auf und ab wippt oder sogar „hüpft“, ist Material mit besonders festem Halt gefragt. Für Yoga, Pilates und Co. reicht eine leichtere Variante, die dafür extrem dehnbar sein sollte. Mache dich also vorher schlau, ob dein Händler verschiedene BH-Stärken für die verschiedenen Sportarten anbietet.

Ein Sport-BH sollte auf die jeweilige Sportart abgestimmt sein. Beim Seilspringen, Joggen, Reiten und Co. ist nämlich besonders starker Halt gefragt! Shutterstock

3. Style

Einen Sport-BH kauft man sich nicht sehr oft. Umso wichtiger ist es, dass dir dein Modell auch wirklich gefällt! Mache bei Farbe und Schnitt keine Kompromisse. Nur, was dir zu 100 Prozent gefällt, kommt in die engere Auswahl! Denn vielleicht willst du im Sommer auch mal ohne Shirt, nur im BH trainieren. Mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche Sport-BHs (in den coolsten Farben und Designs), dass für jeden das richtige Modell dabei ist! Wer größere Brüste hat, sollte übrigens auf möglichst breite Träger setzen, da diese die Brust am besten stützen. Auch in Sachen Material gibt es Unterschiede. Es gibt Sport-BHs aus Baumwolle, Merinowolle oder synthetischen Materialien. Besonders beliebt sind Sport-BHs aus Mikrofasergewebe, da diese die Feuchtigkeit absorbieren und ruckzuck trocknen.

4. Sitz

Einen Sport-BH kauft man niemals „blind“. Das bedeutet: Anprobieren ist Pflicht! Wenn du online bestellst, plane zu Hause eine ordentliche Anprobe mit ein. Wenn der Sport-BH deinen Anforderungen nicht genügt, wird er eben zurückgeschickt. Schon das kleinste Zwicken oder Stechen ist bei einem BH, in dem du sportlich aktiv sein willst, ein absolutes No-Go! Wenn du sicher gehen möchtest, dass dein Sport-BH perfekt auf deine Körperform passt und du Wert auf eine professionelle Meinung legst, dann solltest du ein Fachgeschäft aufsuchen. Dort wirst du ausführlich beraten und dem Verkaufspersonal fällt garantiert sofort auf, wenn der Sport-BH an einer bestimmten Körperstelle einschneidet oder nicht ideal sitzt.

5. Testen

Statt dich in der Umkleidekabine oder vor dem heimischen Spiegel nur von oben bis unten zu begutachten, mache bei einem Sport-BH unbedingt auch ein paar sportliche Bewegungen beim Anprobieren: Hüpfe auf und ab, lass den Oberkörper auch mal kopfüber hängen und bewege dich insgesamt schnell (oder eben so, wie du dich normalerweise beim Sport bewegst). Ist der BH auch dann noch bequem? Verrutscht nichts und würdest du ihn am liebsten sofort anbehalten? Glückwunsch, dann hast du das richtige Modell für dich gefunden!

Wer einen gut sitzenden Sport-BH gefunden hat, wird bei sportlichen Aktivitäten nie wieder darauf verzichten wollen! Dirima – stock.adobe.com

Du wirst sehen, dass jedes Workout mit dem richtigen Sport-BH gleich doppelt so viel Spaß macht! Zum Schluss noch ein kleiner Tipp, damit du so lange wie möglich Freude an deinem neuen Lieblingsstück hast: Den Sport-BH nach jedem Gebrauch mit der Hand oder in der Waschmaschine mit einem Wäschenetz waschen. Niemals Weichspüler verwenden, sonst leiert dein Sport-BH schnell aus! Außerdem solltest du diesen nicht auf die Heizung legen, sondern lieber lufttrocknen lassen.