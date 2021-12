„SpongeBob Schwammkopf“: Diese geheime Folge wurde nie veröffentlicht!

Bis heute ist „SpongeBob Schwammkopf“ ein Erfolg – egal ob bei den jüngeren oder älteren Zuschauer*innen. Immerhin hat es der queere gelbe Schwamm sogar geschafft, dass eine Spin-Off-Serie veröffentlicht wird!

Krass: Seit über 20 Jahren gibt es die Serie bereits. 😱 13 Staffeln und 260 Folgen sprechen auf jeden Fall für den Erfolg der Show – aber selbst erfolgreiche Serie treffen nicht immer ins Schwarze mit dem Inhalt aller Folgen. Tatsächlich gab es zwei, bei denen Nickelodeon die Hand vorgehalten hat und die wir als Fans nie sehen durften. 😦

Diese Folgen waren zu krass

Nickelodeon hat in den zwei Dekaden „SpongeBob Schwammkopf“ selten Nein gesagt. Sie sagten definitiv nicht Nein zu dem Merchandise, den Videospielen, Freizeitparks und Filmen.

Doch zwei Folgen waren dem Sender zu heikel, weswegen diese nicht ausgestrahlt werden durften. Einmal eine Folge mit dem Titel „Kwarantined Crab“ aus der 12. Staffel. Ein Gesundheitsinspektor stellte darin die Gäste der Krossen Krabbe unter Quarantäne, nachdem er einen Fall von „Muschelgrippe“ festgestellt hatte. Jede*r, der*die unter Verdacht stand, erkrankt zu sein, wurde gemieden und in den Kühlschrank gesteckt. Im Zuge der Corona-Pandemie nachvollziehbar, dass diese Folge eher unter Verschluss gehalten wurde!

Einige Zeit zuvor wurde die Folge „Mid-Life Crustacean“ aus dem Verkehr gezogen. Dabei brechen SpongeBob, Patrick und Mr. Krabs in das Haus einer Frau ein und stehlen ihre Unterwäsche … herrje! 🙈 „Wir haben festgestellt, dass einige Elemente der Geschichte für Kinder ungeeignet sind“, so ein Sprecher von Nickelodeon. Stimmt wohl!

Nicht die erste Kontroverse

„SpongeBob Schwammkopf“ eckte schon zuvor ab und an bei verschiedenen Gruppen an. Wie inzwischen offiziell bestätigt wurde, ist die Hauptfigur SpongeBob queer – das war aber lange Zeit höchstens eine angedeutete Tatsache. Eine religiöse Gruppe mit dem Namen „Focus on the Family“ beschwerte sich damals sogar über die New York Times, dass die Serie „Propaganda“ sei für Queerness. Das Zitat der guten Frau Paul Batura wollen wir euch in dem Zusammenhang nicht vorenthalten: „Wir sehen die Serie als ein heimtückisches Mittel, mit dem die Organisation Kinder manipuliert und ihnen möglicherweise einer Gehirnwäsche unterzieht.“ Wow, Zeitreisen sind möglich, eine Konversation mit so einem Menschen führt einen doch glatt in die 50er-Jahre zurück! 😂

