Spielberg: Virtuelle Realität ist die Zukunft!

Der hochgeachtete Regisseur Steven Spielberg, der Klassiker wie den Außerirdischen E.T. oder Abenteuerlegende Indiana Jones schuf, blickt in die Zukunft der Videospiele. Ist er doch selbst begeisterter Spieler und Schöpfer des Spaß- und Party-Spiels "Boom Blox" für die Nintendo Wii. Seiner Ansicht nach besteht die Zukunft weder in Konsolen wie der Xbox 360 noch Playstation 3, sondern in der Virtuellen Realität.

"Alle aktuellen Videospielegerätschaften gehen den Weg des Vogels Dodo", erklärt der Filmemacher der britischen Zeitung "Guardian". Wie das Federvieh würden irgendwann auch die Konsolen aussterben.

Stattdessen werde der Fernseher direkt als Spieleplattform genutzt werden können, beispielsweise indem das Spielgeschehen ähnlich Videos von Youtube über das Internet bereitgestellt wird. Einen derartigen Service hat vor wenigen Monaten die Firma OnLive angekündigt.

Doch damit nicht genug: "Auf kurze Sicht fände ich es toll, wenn 3D-Spiele entwickelt werden würden, die man mit einer guten Brille und einem passenden Monitor als richtiges dreidimensionales Erlebnis bezeichnen kann", so Spielberg. Spiele, die direkt für eben dieses Erlebnis konzipiert wurden. Sie sollen es dem Spieler erlauben, regelrecht in die computergenerierte Welt einzutauchen.

"Und danach kommt die virtuelle Realität die, wie auch die 3D-Technik, kam und verschwand und jetzt wieder aktuell ist", erklärt Spielberg, "Ich glaube wirklich, dass die Virtuelle Realität, mit der in den 1980er Jahren experimentiert wurde, neu erfunden werden wird und dass sie die Spieleplattform der Zukunft darstellt."

