„Spider-Man“-Star Tom Holland neuer Style: Wie sieht der denn aus? 😳

Tom Holland arbeitet an neuem Projekt

Tom Holland dreht gerade für die neue Apple TV+ Serie "The Crowded Room" in New York. Die Serie spielt in den 70er-Jahren und basiert zum Teil auf dem Leben von Akiva Goldmans Leben und wurde zudem von Daniel Keyes‘ Biografie "The Minds Of Billy Milligan" inspiriert. Der "Spider-Man"-Star übernimmt die Hauptrolle des Billy Milligan (im Film Danny Sullivan).

Dieser war auch unter dem Namen "The Campus Rapist" bekannt, da er in den 70er-Jahren eine Reihe von Vergewaltigungen begangen hatte. Er war der erste Mensch, der wegen einer dissoziativen Identitätsstörung von seinen Verbrechen freigesprochen wurde. Eine ganz schön anspruchsvolle Rolle für den jungen Schauspieler.

Tom Holland: Das stört Fans an seinem neuen Style

Um an ihre Rollen zu kommen, müssen Schauspieler*innen oft viel tun und verändern. Von Tom Holland tauchte erst vor kurzem ein geheimes "Spider-Man"-Video auf und der Schauspieler wurde sogar schon mal gefeuert. 😅 Auch für seine Rolle in "The Crowded Room" stand jetzt eine Veränderung an und seine Fans sind eher nicht so begeistert. Der Schauspieler wurde in letzter Zeit oft von Fans in New York (am Set) gesichtet und die teilten einige Bilder des "Spider-Man"-Stars. Seine neue Frisur auf den Bildern sorgt weltweit für Aufsehen: Er hat sich seine Haare wild bis knapp unter das Kinn wachsen lassen und er hat sogar ein kleines Pony. Fans finden die neue Frisur überhaupt nicht cool. Da er seine Haare aber höchstwahrscheinlich nur für seine Rolle so lang wachsen und zuschneiden lassen hat, können wir nach den Dreharbeiten bestimmt damit rechnen, wieder mit seiner gewohnten Frisur zu sehen.

