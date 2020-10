„Sommerhaus der Stars”-Voting: Wer soll gewinnen?

"Sommerhaus der Stars" 2020: Bald ist Finale!

Bereits sechs Folgen sind vergangen, seit das Sommerhaus 2020 auf RTL gestartet ist, kaum eine Staffel war so nervenaufreibend wie diese. Es wurde wie üblich, geschrien, geweint, gestritten und gekreischt und diesmal auch gespuckt – wie sich das für ein ordentliches Trash-Format eben gehört. Doch der Sommer neigt sich dem Ende und damit sind auch die Tage im Sommerhaus gezählt, nur noch vier Folgen bleiben den Zuschauern, dann steht es schon an: Das "Sommerhaus der Stars"-Finale findet am Sonntag, den 01. November 2020 um 20:15 Uhr bei RTL statt!

Sommerhaus der Stars 2020: Diese Kandidaten sind schon raus

Schon in der zweiten Folge verließen Ex-Bachelor Andrej Mangold und Partnerin Jennifer Lange nach dem Skandal-Spuck-Angriff das Sommerhaus und gaben bekannt, erst wider einzuziehen, wenn Skandalpaar und Angreifer Kubilay Özdemit und Freundin Georgine Fleur das Haus verlassen, so geschah es auch. In Folge 4. packten Diana Herold und Michael ihre Koffer, in der fünften Folge verließen Denise Kappés und Henning Merten freiwillig die Promi-WG, worauf Diana und Micha zurückkehrten. Anschließend wurden Iris Klein und ihr Mann Peter aus dem Sommerhaus gewählt.

Voting: Wer soll "Das Sommerhaus der Stars 2020" gewinnen?

Deine Stimme ist gefragt, wer soll das "Sommerhaus der Stars" 2020 gewinnen: Vote jetzt!

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!