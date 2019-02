Tipp 8: Coole Hände Auch über Deine Hände kannst Du einen kühlen Kopf bekommen und Deinen Kreislauf in Schuss bringen. Halte Deine Handgelenke für ein paar Minuten unter den kalten Wasserstrahl. Danach solltest Du wieder top fit sein. Was auch erfrischt: Nimm einen Mentholstift und trage etwas davon auf Deine Handgelenke, Deine Schläfen und/oder in Deinen Kniegelenken auf. Du wirst merken, dass es Dir gleich besser geht.