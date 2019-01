So stylst du die Trends richtig für dich!

TREND: LEDERJACKE! Melanie in einem schwarzen Lederblouson (New Yorker, ca. 35 ?), darunter ein hellblaues T-Shirt mit süßem Hundemotiv (Madonna, ca. 13 ?), grauer Minirock (ICHI, ca. 45 ?), schwarze Strumpfhose (H&M, ca. 9 ?), Stiefelchen (New Yorker, ca. 15 ?) und roter Schal (H&M, ca. 10 ?) Leonie trägt eine Kombie aus grauer Lederjacke (Vero Moda, ca. 80 ?) und gestreiftem Kapuzenpullover (Emily the Strange, ca. 72 ?) zur hellen Jeans (C&A, ca. 19 ?), Skaterschue (Vans, ca. 60 ?) und Sternen-Ohrringe (Madonna, ca. 3,50 ?) Vanessa mit brauner Lederjacke (H&M, ca. 50 ?) und einem Longshirt (American Apparel, ca. 30 ?) zur hellen Röhre (Mustang, ca. 90 ?) und grauen Ballerinas (Görtz 17, ca. 40 ?); Metallic-Tasche (H&M, ca. 20 ?), Leo-Tuch (Telly Weijl, ca. 8 ?) und Ketten (Bijou Brigitte, ab 5 ?) Christine macht eine gute Figur in einer roten Lederjacke (Forever 18, ca. 30 ?) über einem weißen Langarmshirt (New Yorker, ca. 8 ?) zur dunklen Röhre (Pimkie, ca. 40 ?); schwarze Stiefeletten (Deichmann, ca. 25 ?, weiße XL-Tasche (H&M, ca. 15 ?) Kette (C&A, ca. 5 ?).