Die McDonald’s Restaurants sind weltweit für viele Menschen nicht nur ein Ort zum Essen – sondern auch zum Abhängen (wenn nicht gerade eine Pandemie abgeht 🤓). Der größte McDonald’s der Welt ist aber noch um einiges mehr als ein Restaurant…

Wo ist der größte McDonald’s der Welt?

Restaurants des Fast Food Giganten finden sich nahezu überall: Fast 40.000 sind es mittlerweile weltweit – doch nur eine Filiale kann die Größte sein. Aktuell ist dies das Restaurant in der 6875 Sandlake Road, in Orlando/Florida. Während McDonald’s Restaurant durchschnittlich etwa 370 Quadratmeter groß sind, misst diese Filiale in Orlando über 1.750 Quadratmeter, die sich über drei Stockwerke verteilen.

Das bietet der größte McDonald’s der Welt

Natürlich gibt es in der Filiale alles, was man so von McDonald’s kennt: Big Mac, Pommes, Happy Meals und Co. – das und noch viel mehr. Gäste können ebenso auch Pizza, Pasta, Waffeln und mehr bestellen und Zutaten selbst auswählen.

Außerdem wird hier anders als sonst, nicht von Tabletts gegessen, sondern von echten Tellern 🤯 – und auch mit Besteck (wenn man möchte 😂).

Auch für die Unterhaltung ist gesorgt. So bietet der McDonald’s nicht nur eine Rutsche, sondern eine eigene Spielhalle mit über 100 Spielautomaten.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Fun Fakt: Der kleinste McDonald’s der Welt ist übrigens in Tokio und misst nur 46 Quadratmeter.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->