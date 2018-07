SingStar: Bollywood

Für Bollywood-Fans: 30 Songs mit den dazugehörigen Videoclips!

Diese Edition ist bei uns kaum bekannt, obwohl es das Spiel schon länger gibt - allerdings nur auf englisch.

Macht aber nix, denn das Spiel ist auch in Deutschland (z.B. bei amazon.de) erhältlich und funktioniert problemlos mit deutschen PS2-Konsolen.

Wer sich also für die indischen Songs interessiert, kann bedenkenlos zugreifen.

DIE SONGLISTE:

Aashiqui - Nazar Ke Samne

Aksar - Jhalak Dikhla Ja

Chalte Chalte - Chalte Chalte

Chalte Chalte - Suno Na Suno Na

Chameli - Sajna Ve Sajna

Dil Chahta Hai - Koi Kahe Kehta Rahe

Dil Hai Ki Manta Nahin - Dil Hai Ki Manta Nahin

Don: The Chase Begins Again - Ye Mera Dil

Don: The Chase Begins Again - Khaike Paan Banaraswala

Dus - Dus Bahane Karlke Le Gaya Dil

Guru - Barso Re

Guru - Tere Bina

Ishq Hai Tumse - O Soniya

Kaal - Tauba Tauba

Kaal - Kaal Dhamaal

Kabhi Alvida Naa Kehna - Where's The Party Tonite

Kabhi Alvida Naa Kehna - Mitwa

Kabhi Khushi Kabhie Gham - Bole Chudiyan

Kabhi Khushi Kabhie Gham - Suraj Hua Maddham

Kabhi Khushi Kabhie Gham - Say Shava Shava

Kal Ho Na Ho - Maahi Ve

Kal Ho Na Ho - It's The Time To Disco

Kal Ho Na Ho - Pretty Woman

Khakee - Dil Dooba

Kuch Kuch Hota Hai - Kuch Kuch Hota Hai

Kuch Kuch Hota Hai - Koi Mil Gaya

Kya Love Story Hai - It's Rocking

Main Hoon Na - Main Hoon Na

Rang De Basanti - Rang De Basanti

Salaam-E-Ishq - Salaam-E-Ishq