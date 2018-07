Sind Miley und Liam wieder zusammen?

Vor drei Wochen wurde Mileys und Liams Trennung öffentlich. Jetzt sah die beiden bei einem Treffen. Läuft da wieder was?

Miley Cyrus (17) und Liam Hemsworth (20) haben sich eigentlich vor drei Wochen getrennt (Wir berichteten!). Nach nicht mal einem Jahr zerbrach die Beziehung. Doch war diese Trennung endgültig? Jetzt tauchten Fotos auf, auf denen die beiden "Mit dir an meiner Seite"-Stars gemeinsam in Mileys Auto zu sehen sind.

Am Samstagnachmittag sollen die beiden erst zwei Stunden in Mileys Haus in Toluca Lake verbracht haben. dann holten sie sich was zu essen und fuhren noch bei Starbucks vorbei. Das amerikanische "People"-Magazin erfuhr von einer Quelle:

"Miley und Liam lächelten und schienen den gemeinsamen Nachmittag wirklich zu genießen. Sie verhielten sich, als hätten sie einander vermisst . . . Sie wirkten auf jeden Fall wie ein Pärchen."

Und Miley scheint das Wiedersehen total gut zu tun. Ein Insider berichtete:

"Seit Miley aus Europa wieder nach L.A. zurückgekommen ist, wirkte sie ein bisschen müde und ausgebrannt. Seit Liam wieder Teil ihres Lebens ist, verhält sie sich total anders und scheint sehr glücklich zu sein. Es sieht aus, als wären Miley und Liam niemals getrennt gewesen . . ."

War die Trennung doch nur eine kurze Beziehungspause, weil Miley zu intensiv mit dem "LOL"-Dreh beschäftigt war und das Paar sich total selten gesehen hat? Vielleicht haben sich die beiden bei ihrem Treffen am Wochenende mal richtig ausgesprochen und geben ihrer Beziehung jetzt eine zweite Chance!

Hoffentlich konnten Miley und Liam alle Probleme aus dem Weg räumen und finden jetzt wieder zueinander. Wir halten dich auf dem Laufenden . . .