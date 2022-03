„The Simpsons“: Die traurige Wahrheit über Lisas Saxophon

"The Simpsons": Lisa ist der Außenseiter ihrer Familie

Jedes Mitglied aus der Simpsons-Familie zeichnet ein Gegenstand oder eine Aktivität aus. Bei Lisa ist es zum Beispiel das Saxophon. Lisa ist das zweitälteste Kind von Homer und Marge und gilt als das Genie der Familie. Sie ist ehrgeizig und hat einen starken moralischen Kompass. Genau das hebt sie von Homer, Bart, Maggie und sogar Marge (die in echt übrigens ziemlich sexy aussieht) ab.

Da sie so viele Talente hat, wird sie sogar als Wunderkind gesehen. Eines dieser Talente ist das Saxophon spielen. Der wahre Grund, warum sie Saxophon spielt, wurde in der Serie aber noch nicht genannt... 🎷

"The Simpsons": Darum spielt Lisa Saxophon

In einem Interview erklärte Matt Groening, der Erfinder der "Simpsons", warum er Lisa ein Saxophon in die Hand gedrückt hat. Sie ist ein sensibles und angstgeplagtes Mädchen mit großen Träumen. Worte wären nicht genug gewesen, um die Angst in Lisa zu zeigen. Somit bekam sie ein Saxophon, durch das sie ihren Emotionen freien Lauf lassen kann. Der Rest ihrer Familie ist eher laut, macht gerne Witze, liebt Pranks und ist faul – das komplette Gegenteil von Lisa. Durch ihre dann doch eher ruhigere Art geht sie deshalb manchmal etwas unter, aber mit ihrer Intellektualität und dem Spielen des Saxophons hebt sich ab und bekommt so auch die Aufmerksamkeit der Zuschauer*innen, die sie alle lieben.

