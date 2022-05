Simone Susinna: 10 Fakten über den neuen "365 Tage"-Star

Simone Susinna: Geburtstag und Geburtsort

Simone Susinna ist am 14. November 1993 in Lineri, Italien geboren. Sein Sternzeichen ist also Skorpion.

Größe und Gewicht des „365 Tage“-Stars

Dass Simone einen muskulären Körper hat, bekommen wir mehr als nur einmal in „365 Tage: Dieser Tag“ mit. Die genauen Maße sind: 1,90 m groß, 88 kg schwer.

Werdegang von Simone Susinna

Simone ist auf ein örtliches Gymnasium gegangen und hat danach studiert. Währenddessen entdeckte er das Modeln für sich und startete nach dem Bachelor eine Karriere in dem Bereich. Nach ein paar kleineren Jobs erlangte Simone recht schnell weltweiten Erfolg, als er bei der berühmten Modelagentur D´Management Group unter Vertrag genommen wurde. Heute ist Simone eines der beliebtesten italienischen Models, hat schon mit Hive & Colony, Guess und vielen weiteren Modemarken und Designer*innen zusammengearbeitet.

Die Familie des Schauspielers

Viel ist über die Familie Susinna nicht bekannt. Simones Vater soll Kaufmann sein, seine Mutter Hausfrau. Er hat einen Bruder namens Danilo Susinna.

Auftritt in „365 Tage: Dieser Tag“

Vor seinem Debüt im Erotikdrama „365 Tage: Dieser Tag“ hat Simone 2017 in der italienischen Reality-Show „L’Isola dei Famosi“ mitgespielt. Als Nacho, rivalisierender Mafioso von Massimo (Michele Morrone), spielt Simone seine erste Filmrolle in dem Netflix-Hit. Er tritt als der heiße Gärtner auf, mit dem Laura (Anna-Maria Sieklucka) gemeinsam vor ihrem Ehemann wegläuft. Während er eigentlich geschäftliche Absichten verfolgt, entwickelt er echte Gefühle für die Polin. Doch für wen schlägt ihr Herz? Wir können „365 Tage“ Teil 3 kaum abwarten!

Simon Susinna: Beziehungsstatus

Aufgepasst! Simone scheint derzeit Single zu sein 😏. Von 2015 bis 2017 war er mit Model Mariana Rodrigues zusammen. Seit der Trennung gibt es keine neuen Infos über eine Beziehung. Seine Fans waren zwischenzeitlich verwirrt, als der Hottie ein sehr vertrautes Bild von ihm und „365 Tage“-Kollege Michele Morrone postete. Doch Michele gab kurz danach bekannt, dass er sich damit nicht geoutet habe. Die Beiden sind wohl nur Freunde am Set geworden.

Hobbies des Schauspielers

Um vor der Kamera mit einem Sixpack zu glänzen, treibt Simone hinter der Kamera viel Sport. Dabei liebt er Fitness, Schwimmen und Surfen. Ein weiteres großes Hobby von ihm: Reisen. Ganz schön aktiv!

Simone Susinna auf Social Media

Natürlich ist der Schauspieler auch auf Instagram (@susinnasimone) unterwegs. Er versorgt seine Follower*innen regelmäßig mit Bildern von seinem durchtrainierten Body, Ergebnissen von Model- und Filmprojekten sowie Eindrücken von seinen Reisen. Auch Pics mit Hunden findet man immer wieder auf seinem Profil. Bei dem süßen Anblick weiß man manchmal gar nicht, wo man zuerst hingucken soll 👀.

Das liebt der Star noch

Der „365 Tage“-Star benennt Fußball als seinen Lieblingssport, er ist großer Fan von Lionel Messi. Seine Lieblingsschauspieler*innen sind Morgan Freeman und Margot Robbie. Die Farben grau, weiß und schwarz mag er am liebsten, sein Lieblingsreiseziel ist Paris.

Vermögen von Simon Susinna

Simones Nettovermögen wird 2022 auf mehr als 3,45 Millionen US-Dollar geschätzt. Seine Haupteinnahmequellen sind Modeln, Schauspielern und Werbespots/Markenwerbung.

