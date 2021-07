SIE war Cole Sprouse erste Liebe 😍

Er fand sie am Set von „Friends“

Bevor Cole und sein Bruder Dylan Sprouse berühmt wurden durch die Disney-Serie „Hotel Zack & Cody“, hatten die beiden schon viele kleinere Auftritte im TV. Tatsächlich war Coles Rolle als Ben, der Sohn von Ross und seiner Exfrau in der Erfolgs-Serie "Friends", eine der wenigen Rollen, die er ohne seinen Bruder annahm. Damals hätte er sich aber gewünscht, dass Dylan auch am Start gewesen wäre, denn Cole war fürchterlich nervös am Set, da er dort in vielen Szenen mit seiner ersten großen Liebe schauspielern musste: Jennifer Aniston! 😍 Zwar war der Sprouse-Zwilling mit seiner Liebe – gerade in der damaligen Zeit zur Hochphase von der Erfolgs-Sitcom, die gerade eine Reunion feiert – bei WEITEM nicht der einzige, er gehörte aber zu den wenigen, die tatsächlich vor Aniston stehen konnten. Cole erinnert sich in einem Interview sehr genau daran, wie fürchterlich nervös er immer war, wenn er zum Set fahren musste, weil er „so verliebt“ war. Aaaw!

Cole hatte echte Probleme mit seiner Rolle

Einerseits ist es natürlich für Außenstehende supersüß, so eine junge Liebe. Für den damals noch jungen Schauspieler war das aber ein echtes Problem! Er hatte große Schwierigkeiten damit, sich in Anistons Gegenwart zu konzentrieren. Was nicht einfacher wurde, da die beiden in einer Folge ziemlich viele gemeinsame (und witzige) Szenen hatten! „Ich bin ziemlich sicher, dass ich mich zusammen mit dem Rest der Welt damals in Jennifer Aniston verliebt hatte. Aber ich erinnere mich auch, dass ich deswegen ziemlich eingeschüchtert war in ihrer Gegenwart. Ich hatte Blackouts, erinnerte mich an meine Zeilen nicht und hatte so etwas wie Lampenfieber, als sie in einer Folge neben mir auf der Couch saß“, erinnert sich der Schauspieler in einem Interview. Er habe damals ziemlich stark gestottert, habe sie nur angestarrt in Szenen und sei kaum in der Lage gewesen, sich an seine Zeilen zu erinnern. 😂 Ironischerweise würde ich Jahre später ein heutiger Superstar auch in ihn vergucken und sich nichts sehnlicher als den ersten Kuss wünschen – so wie es sich bestimmt Cole in diesen Zeiten bei Aniston gewünscht hat. 💖