"Sherlock" Staffel 5: Verantwortliche verraten Zukunftspläne

"Sherlock"-Verantwortliche wünschen sich Staffel 5

Unglaublich verzwickte Fälle oder eine Rückkehr nach dem Tod – alles kein Problem für Sherlock Holmes und seinen treuen Partner-in-crime John Watson. Nach vier Staffeln waren die Abenteuer (zumindest was die BBC-Serie angeht) der beiden erstmal vorbei. Fans würden sich jedoch sehr über die eine oder andere neue Folge freuen.

Steven Moffat, einer der Serien-Verantwortlichen, hat jetzt mehr zur Zukunft von der beliebten Serie verraten: "Ich würde 'Sherlock' morgen wieder machen, Mark [Gatiss] würde es morgen machen, Sue [Vertue, Produzentin] würde es morgen machen – wir würden es alle einfach wieder tun." Worauf warten sie dann noch? Die Zuschauer*innen würden sich bestimmt freuen, wenn es eine fünfte Staffel "Sherlock" geben würde. Genügend Material gibt es ja auf jeden Fall noch…

"Sherlock": So stehen die Chancen auf eine Rückkehr

Auch wenn die "Sherlock"-Verantwortlichen ohne Zögern eine fünfte Staffel drehen würden, gibt es noch einige andere Faktoren zu beachten – unter anderem liegt es an den beiden Hauptdarstellern Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Steven Moffat betont: "Es liegt an Benedict und Martin. Sie waren der Serie über einen sehr langen Zeitraum hinweg sehr treu, aber es wurde nach einer Zeit definitiv ihr schlechtest bezahlter Job." Die Chancen einer Rückkehr der beiden schätzt er aktuell als nicht ganz so gut ein: "Ich glaube nicht, dass es das ist, was sie jetzt unbedingt tun wollen – das ist nur fair." Er selbst wäre bei einer fünften Staffel aber sofort an Board: "Ich kann ihnen sagen, dass ich morgen anfangen würde, es [das Skript] zu schreiben, wenn alle anderen es auch tun würden." Die Tür zur 221B Baker Street steht also offen für eine potenzielle Rückkehr, jetzt müssen nur noch die beiden Hauptdarsteller überzeugt werden und Staffel 5 steht nichts mehr im Weg! 😁

