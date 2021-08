Shawn Mendes und Camila Cabello: Fans machen krasse Entdeckung!

Offenbar hat Camila Cabello ihre geheimen Sorgen in Bezug auf ihren Boyfriend Shawn Mendes überwunden – zumindest, wenn man den Aussagen der Fans auf Instagram glauben mag! Denn die haben in einem neuen Post etwas Funkelndes ausgemacht … Sind die beiden Sänger*innen etwa inzwischen sogar schon verlobt?!

Der Insta-Post, der die Gerüchteküche anheizte

In einem Moment macht Cabello noch heimliche Schweinereien ohne ihren Freund – im nächsten ist sie auf einmal mit ihm verlobt! So scheint es zumindest der Fall, glaubt man den Fans auf Instagram, die sich auf den neuesten Post der Sängerin gestürzt haben. Eigentlich wollte sie darin auf ein ihr wichtiges Thema aufmerksam machen: den Umweltschutz! Im Post twerkt sie für Mutter Erde und macht Werbung für ein Buch, das ihr besonders am Herzen liegt: „Geflochtenes Süßgras – Die Weißheit der Pflanzen“, von Robin Wall Kimmerer. Das Buch sei schon jetzt ihr Lieblingsbuch und dass, obwohl sie erst drei Kapitel gelesen hat! Man sehe aktuell, wie sehr die Erde leide und dass wir Menschen nicht verstünden, dass wir ein Teil der Natur sind. Die wichtige Message geht aktuell ein bisschen unter – denn Fans haben auf den Fotos und im Video etwas entdeckt, was sie nicht loslässt: Ist das etwa ein Ring an ihrer linken Hand?!

Ist das ein Verlobungsring?

„Ist sie verlobt? Da ist ein Ring an ihrer linken Hand“, schreibt ein neugieriger Fan. Andere sind schon längst über das Fragen hinaus: „Ihr alle, das ist ein Ring an ihrem Ringfinger!“ Manche behaupten gar, die Leute würden das Video nur immer wieder sehen, um den Ring zu entdecken. Also wir sind ehrlich: Wir können da nichts erkennen. 🤣 Mag sein, dass sie einen Ring dort trägt, mag allerdings auch sein, dass sie einfach so einen Ring dort trägt. Bisher haben sich die beiden zu den Gerüchten nicht geäußert, was auch nichts heißen muss! Seit 2019 sind die beiden ein Paar und sehr glücklich miteinander – wir würden uns freuen, wenn sie sich für eine Verlobung entschieden hätten, sind aber auch der Meinung, dass so etwas nicht immer unbedingt der „nächste Schritt“ sein muss. 😉

